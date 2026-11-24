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Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 25 ноября
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 25 ноября?
Луна рассказывает
День, когда категорически не рекомендуется грустить — пессимизм не лучшим образом отражается на сложившейся ситуации: высшие силы, которые сопровождают человека в течение всей жизни, могут обидеться и показать, как бывает, когда они перестают о нем заботиться. Понятно, что в наше время внешних поводов для праздника мало, в таком случае надо поискать его внутри — в душе он наверняка найдется.
Луна рекомендует
Удачными обещают быть любые дела профессионального свойства, но особенно успешно пройдут переговоры с партнерами: удастся достичь даже тех договоренностей, которые долгое время казались невозможными. Прежде чем приступать к работе над важным проектом, нужно составить подробный план своих действий, иначе можно будет запутаться в сделанных ходах.
Луна предостерегает
Не стоит прислушиваться к советам, которые мы сегодня можем услышать от окружающих: они вряд и смогут оценить ситуацию максимально объективно, а значит, подтолкнут нас не в ту — порой противоположную необходимой — сторону. Также велика вероятность «эмоциональных качелей» от резкого знака «минус» до не менее убедительного знака «плюс»: важно удержать себя в состоянии морального равновесия, иначе легко можно полностью измотать нервную систему.
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