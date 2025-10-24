ТСН в социальных сетях

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 25 октября

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня – 25 октября?

Луна рассказывает

День кардинальных жизненных перемен, многих из которых являются поистине революционными – они коренным образом меняют нашу жизнь.

Луна рекомендует

Можно принимать серьезные профессиональные и жизненный решения, главное – главное, не делать этого наспех, не просчитав все возможные «за» и «против». Спонтанное решение может привести к серьезным ошибкам, которые будет сложно исправить.

Луна предостерегает

Не стоит также брать на себя вину другого человека, даже если покажется, что мы просто обязаны вывести его из-под удара это сделать, к добру такое благородство – и самопожертвование – не приведет. Чем бы мы сегодня ни занимались – даже если речь будет идти  хозяйственных делах, не стоит допускать и тени сомнений в своих действиях в частности и способностях вообще – только вера в себя позволит достичь поставленной цели.

