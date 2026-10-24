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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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126
Время на прочтение
2 мин

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 25 октября

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 25 октября?

Луна рассказывает

День, который, как и положено в выходной, идеально подходит для отдыха — как морального, так и физического.

Луна рекомендует

Желательно сосредоточиться на делах — как личного, так и бытового характера, которые из-за занятости мы все время откладывали на потом. Если понадобиться дельный совет — прежде всего, личного свойства — нужно обратиться за ним к близкому человеку — в его словах не будет корыстной заинтересованности, а, значит, он окажется объективным.

Луна предостерегает

Сегодня — как, впрочем, и всегда — категорически не рекомендуется никого обижать — даже если человек, на наш взгляд, достоин негативного отношения, необходимо сдержаться, за что мы сами себе потом скажем «спасибо». Нежелательно также распылять силы на мелкие дела, которые отнимут силы и энергию, но ни на шаг не приблизят нас к поставленной цели — лучше сосредоточиться на основной задаче и сделать все для ее решения.

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