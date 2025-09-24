ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
120
Время на прочтение
2 мин

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 25 сентября

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 25 сентября?

Луна рассказывает

День кардинальных перемен, которые могут перевернуть жизнь каждого из нас с ног на голову, а затем обратно. Однако подходить к ним нужно, только тщательно продумав все свои шаги — импровизация вряд ли позволит добиться поставленной цели.

Луна рекомендует

В качестве ответов на интересующие нас вопросы Вселенная будет посылать знаки, на которые важно обращать внимание: подсказка может прийти из самого неожиданного источника — не стоит игнорировать ни один из них.

Луна предостерегает

В это время не стоит никому мстить, хотя соблазн сделать это будет велик — нежелательно тратить на это бесполезное занятие время и силы, которые пригодятся для работы и личной жизни. Не стоит тратить лишнего, даже если покажется, что без этой вещи просто невозможно прожить, да и вообще с финансами в этот день необходимо обращаться максимально осторожно — они легко могут «уплыть» от нас.

Читайте также:

Дата публикации
Количество просмотров
120
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie