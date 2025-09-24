Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 25 сентября

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 25 сентября?

Луна рассказывает

День кардинальных перемен, которые могут перевернуть жизнь каждого из нас с ног на голову, а затем обратно. Однако подходить к ним нужно, только тщательно продумав все свои шаги — импровизация вряд ли позволит добиться поставленной цели.

Луна рекомендует

В качестве ответов на интересующие нас вопросы Вселенная будет посылать знаки, на которые важно обращать внимание: подсказка может прийти из самого неожиданного источника — не стоит игнорировать ни один из них.

Луна предостерегает

В это время не стоит никому мстить, хотя соблазн сделать это будет велик — нежелательно тратить на это бесполезное занятие время и силы, которые пригодятся для работы и личной жизни. Не стоит тратить лишнего, даже если покажется, что без этой вещи просто невозможно прожить, да и вообще с финансами в этот день необходимо обращаться максимально осторожно — они легко могут «уплыть» от нас.

