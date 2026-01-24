ТСН в социальных сетях

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 25 января

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни

Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 25 января?

Луна рассказывает

День, когда можно и нужно отказываться от уже достигнутых целей, какими бы важными они ни были, ради новых и перспективных.

Луна рекомендует

День — благо, на календаре выходной — необходимо посвятить отдыху, иначе очень быстро можно будет обессилеть и не сделать всего, что намечено на ближайшее время.

Луна предостерегает

Сегодня — впрочем, как и всегда — очень важно сдерживать негативные эмоции: выплеснув их наружу, мы не только испортим отношения с окружающими людьми, но и поставим самих себя в неловкое положение.

