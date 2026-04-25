Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 26 апреля
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 26 апреля?
Луна рассказывает
День, когда Луна и звезды помогают всем, кто, несмотря на выходной, готовы взяться за важное и серьезное дело. Необходимо грамотно распорядиться возможностями, которые представит жизнь — обидно будет их упустить.
Луна рекомендует
Не стоит терять данный звездами шанс — нужно смело приступать к работе, тогда и результат обязательно порадует. Если нет сил или желания работать в воскресенье, нужно заняться планированием, расписав все задачи и определив цели и способы их достижения. Вечер — и тут выходной придется кстати — желательно уделить свое семье, особенно самым беззащитным ее членам — маленьким детям и пожилым родственникам.
Луна предостерегает
Нежелательно продолжать ссору, которая уже довольно долго разделает вас с кем-то из близких — например, родственником или близким другом: нельзя упускать шанс наладить с ним отношения.
