- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 86
- Время на прочтение
- 1 мин
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 26 августа
Луна – не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 26 августа?
Луна рассказывает
День, лунная энергия которого будет четко разделана на две половины: негативную и позитивную. С утра раздражительность — и даже агрессия — будут витать в воздухе, но уже к обеду моральный климат нормализуется и настроение у людей улучшится.
Луна рекомендует
В это время можно проводить важные переговоры, заключать серьезные сделки и подписывать выгодные контракты, рассчитанные на длительное время.
Луна предостерегает
От физических нагрузок лучше отказаться — они чреваты переутомлением и травмами.
Читайте также:
Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 25-31 августа
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026-й и как он изменит нашу жизнь
Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 25-31 августа
Лунный гороскоп на 25-31 августа: что рекомендуется делать в каждый день недели