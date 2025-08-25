Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 26 августа

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 26 августа?

Луна рассказывает

День, лунная энергия которого будет четко разделана на две половины: негативную и позитивную. С утра раздражительность — и даже агрессия — будут витать в воздухе, но уже к обеду моральный климат нормализуется и настроение у людей улучшится.

Луна рекомендует

В это время можно проводить важные переговоры, заключать серьезные сделки и подписывать выгодные контракты, рассчитанные на длительное время.

Луна предостерегает

От физических нагрузок лучше отказаться — они чреваты переутомлением и травмами.

