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Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 26 августа
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 26 августа?
Луна рассказывает
День негативной и нестабильной космической энергетики, которая, тем не менее, может проявиться как с плохой, так и с хорошей стороны — главное, определиться с тем, какое именно настроение ближе каждому из нас. День может стать началом кардинальным перемен, к которым необходимо быть морально готовыми, в противном случае события этого времени могут застать вас врасплох.
Луна рекомендует
Браться за новое — интересное, но трудоемкое — дело, дело нужно только в случае уверенности, что нам хватит сил на его реализацию: работать придется долго и упорно, так что необходимо все рассчитать.
Луна предостерегает
Не стоит долго раздумывать над каждым своим поступком: сегодня судьба и жизнь будут благоволить тем, кто умеет действовать быстро и решительно, не тратя времени на раскачку. Ни в коем случае нельзя позволять плохому настроению, которое может накрывать нас в этот день, перерасти в депрессию — она может оказаться серьезной и затянуться надолго.
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