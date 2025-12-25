- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 44
- Время на прочтение
- 2 мин
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 26 декабря
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 26 декабря?
Луна рассказывает
День, когда необходимо держать под контролем свои мысли — будучи высказанными вслух, они могут моментально материализоваться, и будет обидно, если мы в результате получим совсем не то, что хотели.
Луна рекомендует
В отношениях с людьми необходимо проявлять терпение, выдержку и благородство, даже если будет казаться, что они такого отношения совершенно не заслуживают — со временем мы убедимся, что такая тактика себя оправдает. Желательно взять на вооружение позитивное мышление: думая о хорошем, вы будете привлекать соответствующие события и ситуации, и — наоборот.
Луна предостерегает
Нежелательно растрачивать свои силы на ссоры и споры с окружающими: даже будучи уверенными, что истина на нашей стороне, не стоит доказывать ее во что бы то ни стало, если сохранять спокойствие — все уладится само по себе.
Читайте также: