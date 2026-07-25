Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 26 июля

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 26 июля?

Луна рассказывает

День, когда прошлое вторгается в нашу жизнь не просто так: его цель — заставить нас исправить сделанные ранее ошибки. Поскольку в данном случае речь идет о выходном дне, нетрудно предположить, что касаться они будут личной жизни — отношений с родными и любимыми людьми.

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Луна рекомендует

День, когда — разумеется, по мнению звезд — разумная доля эгоизма представителям нам не помешает: выходной — прекрасное время для того, чтобы ненадолго позабыть о других и позаботится о себе. События из прошлого, о которых напомнит нам сегодняшний день, помогут решить один важный вопрос: мы с удивлением вспомним, что однажды уже оказывались в подобной ситуации, и найдете выход из нынешней.

Луна предостерегает

Чем бы мы ни занимались в это время, останавливаться на достигнутом — и тем более прерывать работу — не следует, тогда, скорее всего, ее уже не удастся закончить, и она будет будоражить нас своей незаконченностью. Также нельзя падать духом, даже если будет казаться, что все в жизни идет наперекосяк: необходимо найти положительный момент и сосредоточьтесь на нем — так нам, возможно, удастся переломить ход событий.

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