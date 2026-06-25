Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 26 июня

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 26 июня?

Луна рассказывает

День, когда звезды призывают нас делать добро окружающим нас людям: родным, знакомым и даже тем, с кем мы незнакомы. Оно может принимать самые разные формы, от подарков — как крупных, так и небольших сувениров — до полезных советов и просто добрых слов, главное — чтобы они им помогли.

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Луна рекомендует

Чужие слова, особенно если их говорят малознакомые вам люди, необходимо ставить под сомнение: не исключено, что они, воспользовавшись нашей доверчивостью, хотят решить свои проблемы, причем, во вред нам. В это время также нужно позаботиться не только о себе, но и о других: возможно, кому-то из близких понадобится помощь или поддержка — нужно, не задумываясь, ее оказать.

Луна предостерегает

Не стоит принимать близко к сердцу резкие слова и поступки окружающих нас людей: раздражительными и грубыми они могут стать под влиянием энергий дня, уже завтра они успокоятся и раскаются в своих словах и действиях.

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