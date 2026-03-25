Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 26 марта
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 26 марта?
Луна рассказывает
День, когда уходят неприятности и начинается новая — светлая — жизненная полоса, причем переход от старого к новому происходит не только на внешнем, но и на внутреннем — клеточном — уровне. Врем благоприятно для перемен не только в деловом или финансовом, но и в личном отношении.
Луна рекомендует
Можно начинать работу над новыми — важными — проектами, даже если они кажутся практически нереализуемыми, сегодня все сложится наилучшим образом. Желательно также помириться с человеком, с которым вы поссорились, и которого в пылу конфликта — вольно или невольно — обидели, сегодня вам удастся найти нужные слова для налаживания отношений.
Луна предостерегает
Работая, нежелательно отвлекаться на второстепенные занятия, не имеющие никакого отношения к решению важного вопроса — только в таком случае удастся сделать все, что было запланировано. Не стоит винить в своих проблемах других людей — как бы ни сложились обстоятельства, в любом случае спрашивать нужно только с себя.
Читайте также:
Астролог назвала три знака, для которых весна 2026 года будет особенной
Петля Меркурия с 12 февраля до 8 апреля 2026 года: что нас ждет в это время
Венера в Тельце с 30 марта до 24 апреля 2026 года: что нас ждет в это время
Белая Луна в знаке Девы с 13 марта до 12 октября 2026 года: что нас ждет в это время