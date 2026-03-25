Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 26 марта

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 26 марта?

Луна рассказывает

День, когда уходят неприятности и начинается новая — светлая — жизненная полоса, причем переход от старого к новому происходит не только на внешнем, но и на внутреннем — клеточном — уровне. Врем благоприятно для перемен не только в деловом или финансовом, но и в личном отношении.

Луна рекомендует

Можно начинать работу над новыми — важными — проектами, даже если они кажутся практически нереализуемыми, сегодня все сложится наилучшим образом. Желательно также помириться с человеком, с которым вы поссорились, и которого в пылу конфликта — вольно или невольно — обидели, сегодня вам удастся найти нужные слова для налаживания отношений.

Луна предостерегает

Работая, нежелательно отвлекаться на второстепенные занятия, не имеющие никакого отношения к решению важного вопроса — только в таком случае удастся сделать все, что было запланировано. Не стоит винить в своих проблемах других людей — как бы ни сложились обстоятельства, в любом случае спрашивать нужно только с себя.

