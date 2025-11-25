- Дата публикации
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 26 ноября
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 26 ноября?
Луна рассказывает
День, когда одной только силой слова, можно будет убедить в своей правоте даже самых несговорчивых оппонентов, но этим даром необходимо пользоваться с осторожностью, в противном случае за собственный негатив впоследствии придется отвечать.
Луна рекомендует
Необходимо быть максимально осторожными в высказываниях. Ссоры с взаимными оскорблениями не пройдут даром — на дружеское расположение оппонента, скорее всего, рассчитывать уже никогда больше не придется, так что отношениями с теми, кто дорог, в это время лучше не рисковать.
Луна предостерегает
Нельза отказывать в помощи тем, кто о ней попросит: скорее всего, высшие силы будут проверять нас на милосердие и способность сострадать — ваше сочувствие будет вознаграждено, а равнодушие — наказано.
