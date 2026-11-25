- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 73
- Время на прочтение
- 2 мин
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 26 ноября
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 26 ноября?
Луна рассказывает
Не самый приятный день лунного гороскопа, когда большинством людей овладевают лень и апатия. Причиной является внешний негатив, который оказывает сильное влияние на наше настроение и, как следствие, работоспособность.
Луна рекомендует
Поставив перед собой цель — прежде всего профессионального характера, необходимо идти к ней, невзирая на препятствия: от нашей уверенности в себе и своих силах они самоликвидируются. Необходимо пополнить запас энергии, недостаток которой мы сегодня можем ощутить: для этого нужно найти время для занятия любимым делом и прогулок– свежий воздух поднимет настроение. В отношениях с другими — особенно близкими — людьми не стоит скупиться на добрые слова и хорошие поступки — они обязательно себя оправдают.
Луна предостерегает
Не стоит брать на себя чужую работу: если кто-то из коллег захочет «навесить» на нас свои обязанности, необходимо отказаться — заниматься сегодня надо только своими делами. Нельзя никого обманывать: ложь довольно быстро обнаружится, что осложнит отношения, которыми мы дорожим.
Читайте также:
Солнце в Стрельце с 22 ноября по 21 декабря 2026 года: что нас ждет в это время
Украина на пороге большого расцвета: три возвращения Юпитера и новый 12-летний цикл
Марс, Юпитер и Южный узел во Льве: какие исторические сценарии могут вернуться в ноябре 2026 года