Луна / © Credits

Реклама

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 26 ноября?

Реклама

Луна рассказывает

Не самый приятный день лунного гороскопа, когда большинством людей овладевают лень и апатия. Причиной является внешний негатив, который оказывает сильное влияние на наше настроение и, как следствие, работоспособность.

Реклама

Луна рекомендует

Поставив перед собой цель — прежде всего профессионального характера, необходимо идти к ней, невзирая на препятствия: от нашей уверенности в себе и своих силах они самоликвидируются. Необходимо пополнить запас энергии, недостаток которой мы сегодня можем ощутить: для этого нужно найти время для занятия любимым делом и прогулок– свежий воздух поднимет настроение. В отношениях с другими — особенно близкими — людьми не стоит скупиться на добрые слова и хорошие поступки — они обязательно себя оправдают.

Луна предостерегает

Не стоит брать на себя чужую работу: если кто-то из коллег захочет «навесить» на нас свои обязанности, необходимо отказаться — заниматься сегодня надо только своими делами. Нельзя никого обманывать: ложь довольно быстро обнаружится, что осложнит отношения, которыми мы дорожим.

Читайте также:

Новости партнеров

Новости партнеров