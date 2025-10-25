Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 26 октября

Луна / © Credits

Реклама

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 26 октября?

Луна рассказывает

День, когда любому физическому труду нужно предпочитать умственный, а материальным интересам — духовные.

Реклама

Луна рекомендует

Необходимо прислушиваться к сигналам, которые сегодня может посылать подсознание: они придут в самых разных образах — от снов до обрывков разговоров в толпе, которые будут неслучайными.

Луна предостерегает

От активных действий в это время лучше отказаться, все равно пользы они не принесут, поэтому день, как и положено в выходной, лучше посвятить отдыху. Нежелательно позволят других людей «входит» в свое биополе: любые манипуляции с организмом, которые они будут осуществлять– массаж, косметические и парикмахерские процедуры — нужно отменить, это может негативно сказаться на вашей энергетике.

Читайте также: