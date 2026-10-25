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Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 26 октября
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 26 октября?
Луна рассказывает
День, когда нельзя предаваться унынию — высшие силы могут счесть такое поведение признаком неблагодарности и надолго лишить своего покровительства.
Луна рекомендует
Деловые переговоры, назначенные на этот день, желательно провести в неформальной обстановке: излишний официоз не будет способствовать взаимопониманию между партнерами. Даже если у нас — как нам покажется — появится повод для плохого настроения, нельзя позволять ему разойтись и довести нас до депрессии: нужно искать хорошее даже в мелочах — это лучший способ восстановить мир в душе.
Луна предостерегает
День неблагоприятен для физической активности — прежде всего, в отношении занятий спортом: вместо привычного прилива сил мы, скорее всего, почувствуете усталость, раздражение и апатию. С эмоциональными «качелями», которые будут испытывать нас на прочность в этот день, можно и нужно бороться: желательно сосредоточиться на хорошем и не принимать близко к сердцу негатив.
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