Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 26 сентября
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 26 сентября?
Луна рассказывает
День благоприятен для усвоения новой информации — этим нужно воспользоваться тем, кто в ней нуждается: прежде всего тем, кто сейчас учится — школьникам, студентам и людям, записавшимся на курсы и тренинги. А также тем, чья профессия связана с информацией — ее накоплением и последующим анализом.
Луна рекомендует
День благоприятен для работы со своей энергетикой, которую нужно аккумулировать, чтобы впоследствии расходовать для достижения важных целей. Можно — и нужно — мириться с теми, о ссоре с кем мы искренне сожалеем: сегодня этот человек охотно пойдет нам навстречу в плане налаживания отношений. Несмотря на финал рабочей недели, можно совершать финансовые операции любой степени важности: подписанные в этот день договоры и заключенные сделки окажутся успешными и очень быстро принесут солидные дивиденды.
Луна предостерегает
Не стоит навязывать свое мнение людям, которые вас об этом не просят — можно нарваться на не самую приятную реакцию и попасть в неловкое положение, что вряд ли поднимет нам настроение.
