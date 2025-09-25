Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 26 сентября

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 26 сентября?

Луна рассказывает

День благоприятен для усвоения новой информации — этим нужно воспользоваться тем, кто в ней нуждается: прежде всего тем, кто сейчас учится — школьникам, студентам и людям, записавшимся на курсы и тренинги. А также тем, чья профессия связана с информацией — ее накоплением и последующим анализом.

Луна рекомендует

День благоприятен для работы со своей энергетикой, которую нужно аккумулировать, чтобы впоследствии расходовать для достижения важных целей. Можно — и нужно — мириться с теми, о ссоре с кем мы искренне сожалеем: сегодня этот человек охотно пойдет нам навстречу в плане налаживания отношений. Несмотря на финал рабочей недели, можно совершать финансовые операции любой степени важности: подписанные в этот день договоры и заключенные сделки окажутся успешными и очень быстро принесут солидные дивиденды.

Луна предостерегает

Не стоит навязывать свое мнение людям, которые вас об этом не просят — можно нарваться на не самую приятную реакцию и попасть в неловкое положение, что вряд ли поднимет нам настроение.

