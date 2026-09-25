Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 26 сентября

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 26 сентября?

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Луна рассказывает

Нынешний день — время отдыха от профессионального и психологического напряжения предыдущего времени. Он создан для покоя, когда важно избегать спешки и суеты, а лень — и это логично для выходного дня — не только не запрещается, но и приветствуется.

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Луна рекомендует

Можно бездельничать, гулять на свежем воздухе, заниматься своим хобби. Звезды советуют отправляться за город, где свежий воздух позволит восстановить силы и прояснить мозги. При этом не стоит пытаться «саккумулировать» внутреннюю энергию — надо позволить ей спокойно течь, не останавливаясь и не застаиваясь. Звезды также советуют мечтать и строить планы на будущее: чем более яркими и многообещающими они будут, тем больше у них шансов для того, чтобы стать былью.

Луна предостерегает

Нежелательно общаться с неприятными или агрессивными, и негативно настроенными по отношению к нам людьми — это может нарушить внутреннее равновесие, которое сегодня стоит сохранять. С этой же целью нельзя ни с кем ссориться и конфликтовать, даже если повод для выяснения отношений покажется нам весомым.

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