- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 116
- Время на прочтение
- 2 мин
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 26 сентября
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 26 сентября?
Луна рассказывает
Нынешний день — время отдыха от профессионального и психологического напряжения предыдущего времени. Он создан для покоя, когда важно избегать спешки и суеты, а лень — и это логично для выходного дня — не только не запрещается, но и приветствуется.
Луна рекомендует
Можно бездельничать, гулять на свежем воздухе, заниматься своим хобби. Звезды советуют отправляться за город, где свежий воздух позволит восстановить силы и прояснить мозги. При этом не стоит пытаться «саккумулировать» внутреннюю энергию — надо позволить ей спокойно течь, не останавливаясь и не застаиваясь. Звезды также советуют мечтать и строить планы на будущее: чем более яркими и многообещающими они будут, тем больше у них шансов для того, чтобы стать былью.
Луна предостерегает
Нежелательно общаться с неприятными или агрессивными, и негативно настроенными по отношению к нам людьми — это может нарушить внутреннее равновесие, которое сегодня стоит сохранять. С этой же целью нельзя ни с кем ссориться и конфликтовать, даже если повод для выяснения отношений покажется нам весомым.
Читайте также:
Меркурий в Скорпионе с 30 сентября до 6 декабря 2026 года: что нас ждет в это время
Лилит в Деве с 14 сентября 2026 по 11 июня 2027 года: почему этот период непростой
Меркурий в Весах с 10 до 30 сентября 2026 года: как использовать этот период