Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 26 января

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 26 января?

Луна рассказывает

День, когда необходимо соблюдать максимальную осторожность, чтобы не стать жертвой темных сил, которые в это время выходят на поверхность — как Земли, так и души каждого из нас.

Луна рекомендует

Чем больше хорошего мы будем видеть в событиях, происходящих с нами в этот день, тем положительнее они окажутся на самом деле, так что можно — и нужно! — практиковать позитивное мышление.

Луна предостерегает

Необходимо остерегаться травм: нельзя делать резкие движения, поднимать тяжести, не заниматься экстремальными видами спорта, водить машину на запрещенной правилами дорожного движения скорости. Дурные предчувствия, которые могут испортить настроение в этот день, не будут иметь под собой реального основания: они — не более чем отражение энергетики лунного дня, поэтому не стоит удостаивать своим вниманием.

