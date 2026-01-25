- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 26
- Время на прочтение
- 2 мин
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 26 января
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 26 января?
Луна рассказывает
День, когда необходимо соблюдать максимальную осторожность, чтобы не стать жертвой темных сил, которые в это время выходят на поверхность — как Земли, так и души каждого из нас.
Луна рекомендует
Чем больше хорошего мы будем видеть в событиях, происходящих с нами в этот день, тем положительнее они окажутся на самом деле, так что можно — и нужно! — практиковать позитивное мышление.
Луна предостерегает
Необходимо остерегаться травм: нельзя делать резкие движения, поднимать тяжести, не заниматься экстремальными видами спорта, водить машину на запрещенной правилами дорожного движения скорости. Дурные предчувствия, которые могут испортить настроение в этот день, не будут иметь под собой реального основания: они — не более чем отражение энергетики лунного дня, поэтому не стоит удостаивать своим вниманием.
