Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 27 апреля
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 27 апреля?
Луна рассказывает
Нынешний день считается пиком всего лунного месяца: он несет активность, энергичность и душевный подъем — в это время повезет только тем, кто сможет быть бодрым, находчивым, активным и целеустремленным.
Луна рекомендует
Полученную в этот день энергию нужно направлять только в мирное — созидательное — русло, недобрые дела и мысли добиться успеха не дадут. Очень важное в этот день качество — способность смотреть на мир и происходящие в нем события с оптимистической точки зрения, любой — даже самый незначительный, негатив может выйти из колеи и лишить права на победу в деловом и профессиональном отношении.
Луна предостерегает
Нельзя поддаваться негативному влиянию, которое могут оказывать на нас окружающие — не самые доброжелательные — люди. С особой осторожностью нужно обращаться с колюще-режущими предметами — даже упавший на пол столовый нож или вилка могут стать плохо приметой.
