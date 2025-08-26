Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 27 августа

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 27 августа?

Луна рассказывает

День, когда нас преследует недовольство самим собой, своими профессиональными достижениями и личной жизнью. На самом деле такое ощущение не имеет ничего общего с реальностью оно — не более чем влияние лунной энергетики, которая уже завтра сменит свой знак с «минуса» на «плюс».

Луна рекомендует

Непростую энергетику дня можно будет преодолеть, занявшись физическим трудом — например, провести генеральную уборку в доме. Также необходимо — если, конечно, выдастся такая возможность — отказаться от общения по телефону и в мессенджерах социальных сетей: ничего, кроме моральной усталости, это не принесет.

Луна предостерегает

Решительных шагов в профессиональном плане лучше не делать — желательно сосредоточиться на рутинной и монотонной деятельности.

