- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 99
- Время на прочтение
- 2 мин
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 27 декабря
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 27 декабря?
Луна рассказывает
Время, когда звезды советуют вспомнить о друзьях и знакомых, общение с которыми давно прервалось без видимых причин — выходной день для этого подходит как нельзя лучше. Вполне возможно, что их появление в жизни откроет много тайн, на разгадку которых мы уже не надеялись, а обида, разделившая нас с ними, забудется.
Луна рекомендует
День можно посвятить предпраздничным бытовым хлопотам, которых за рабочую неделю накопилось изрядное количество, а вечер обязательно нужно провести с семьей. «Советоваться» относительно того, как поступить в том или ином случае, нужно только с интуицией — она будет находиться на пике своих провидческих возможностей.
Луна предостерегает
Решив сказать колкость кому-то из близких, желательно медленно сосчитать до десяти, а еще лучше — свести все к шутке, в противном случае отношения с человеком могут всерьез испортиться, а это никому не нужно.
