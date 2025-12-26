Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 27 декабря

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 27 декабря?

Луна рассказывает

Время, когда звезды советуют вспомнить о друзьях и знакомых, общение с которыми давно прервалось без видимых причин — выходной день для этого подходит как нельзя лучше. Вполне возможно, что их появление в жизни откроет много тайн, на разгадку которых мы уже не надеялись, а обида, разделившая нас с ними, забудется.

Луна рекомендует

День можно посвятить предпраздничным бытовым хлопотам, которых за рабочую неделю накопилось изрядное количество, а вечер обязательно нужно провести с семьей. «Советоваться» относительно того, как поступить в том или ином случае, нужно только с интуицией — она будет находиться на пике своих провидческих возможностей.

Луна предостерегает

Решив сказать колкость кому-то из близких, желательно медленно сосчитать до десяти, а еще лучше — свести все к шутке, в противном случае отношения с человеком могут всерьез испортиться, а это никому не нужно.

