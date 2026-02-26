Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 27 февраля

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 27 февраля?

Луна рассказывает

Нынешний день астрологи называют энергетическим пиком лунного месяца, когда любое наше действие наполнено мощной силой, дающей возможность решить самые важные и серьезные задачи. Если не найти способ «обуздать» этот поток, он может из созидательного превратиться в разрушительный, что закончится не лучшим образом — как для самого человека, так и для мира в целом.

Луна рекомендует

Проекты, за реализацию которых мы возьмемся в это время, обязательно нужно довести до конца, в противном случае они станут балластом и не дадут идти вперед — к поставленной нами цели. В любой жизненной сфере необходимо соблюдать чувство меры: так, в деловой не стоит бездействовать, но и чересчур перенапрягаться тоже не следует.

Луна предостерегает

Нельзя сомневаться в собственных силах: в таком случае любое — даже привычное и незначительное — дело обречено на неудачу. Также нельзя сбавлять взятый изначально темп и сомневаться в благоприятном исходе своей работы.

