Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 27 июля

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 27 июля?

Луна рассказывает

Мощная энергия дня будет подталкивать к решительным действиям: не стоит ей противиться — в понедельник она позволит свернуть горы.

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Луна рекомендует

Любые начатые сегодня проекты обречены на успех только в том случае, если они будут направлены не на разрушение, а на созидание. Почувствовав необходимость в общении с человеком, которого мы давно не видели, обязательно нужно написать или позвонить ему — скорее всего, он ждет этого шага навстречу.

Луна предостерегает

Не стоит общаться с людьми, которые относятся к нам недоброжелательно: проку от таких разговоров будет мало, а вот настроение всерьез испортится, что негативно скажется на нашей профессиональной деятельности. Нежелательно также резко высказываться в адрес окружающих нас людей, даже если они будут заслуживать такой реакции: нужно проявлять снисходительность к тем, кто по какой-то причине не сможет держать себя в руках. Не самый лучший день для алкоголя, даже если речь идет о минимальных дозах: под его влиянием можно потерять над собой контроль и сказать или сделать то, о чем впоследствии будете жалеть.

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