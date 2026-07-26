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Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 27 июля
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 27 июля?
Луна рассказывает
Мощная энергия дня будет подталкивать к решительным действиям: не стоит ей противиться — в понедельник она позволит свернуть горы.
Луна рекомендует
Любые начатые сегодня проекты обречены на успех только в том случае, если они будут направлены не на разрушение, а на созидание. Почувствовав необходимость в общении с человеком, которого мы давно не видели, обязательно нужно написать или позвонить ему — скорее всего, он ждет этого шага навстречу.
Луна предостерегает
Не стоит общаться с людьми, которые относятся к нам недоброжелательно: проку от таких разговоров будет мало, а вот настроение всерьез испортится, что негативно скажется на нашей профессиональной деятельности. Нежелательно также резко высказываться в адрес окружающих нас людей, даже если они будут заслуживать такой реакции: нужно проявлять снисходительность к тем, кто по какой-то причине не сможет держать себя в руках. Не самый лучший день для алкоголя, даже если речь идет о минимальных дозах: под его влиянием можно потерять над собой контроль и сказать или сделать то, о чем впоследствии будете жалеть.
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