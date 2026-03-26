Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 27 марта

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 27 марта?

Луна рассказывает

День засилья темных сил, которые получают неограниченную власть над людьми, поэтому очень важно соблюдать аккуратность и осторожность. Особенно это касается отношений с окружающими людьми, но решением деловых, профессиональных и финансовых вопросов тоже не стоит пренебрегать.

Луна рекомендует

Для активной деятельности день неблагоприятен, при малейшей возможности его нужно провести в тишине покое уединении. В это время также очень важно практиковать позитивное мышление: чем больше хорошего мы будем видеть в происходящих событиях и других людях, тем лучше сложится как жизненная ситуация, так и отношения с окружающими.

Луна предостерегает

Нежелательно обращать внимание на плохие предчувствия, которые не будут иметь ничего общего с реальностью, поскольку они — всего лишь игра космических энергий. Также стоит поберечь нервы: эмоций — в основном негативных — в это время окажется в избытке, и чтобы они не измотали нас, необходимо их сдерживать.

