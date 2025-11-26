- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 32
- Время на прочтение
- 2 мин
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 27 ноября
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 27 ноября?
Луна рассказывает
День квантового скачка, когда количество приложенных ранее усилий переходит в качество. Очень важно понимать, по какому пути — света или тьмы — он шел все это время и исправить существующее положение дел ему, сделав при этом важные выводы на будущее.
Луна рекомендует
Нынешний день, несмотря на его будний статус, посвятить себе — точнее, занятию, которое приносит максимальное удовольствие: для одних это — уход за собой, для других — чтение или рукоделие, для третьих — прогулки в ближайшем парке.
Луна предостерегает
Как на рабочем месте, так и в быту не стоит слишком много взваливать на себя, так недолго и надорваться, а вот просить о помощи окружающих — не только можно, но и нужно.
Читайте также: