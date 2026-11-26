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Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 27 ноября
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 27 ноября?
Луна рассказывает
Один из самых сложных дней лунного календаря, отрицательная энергетика которого делает нас слабыми и безвольными.
Нам не хватает сил, которые дали бы возможность противиться чужому — негативному — влиянию, поддавшись ему можно сделать то, о чем впоследствии придется пожалеть.
Луна рекомендует
День — разумеется, если будет такая возможность — желательно провести в уединении. Переживания, которые могут одолевать нас с самого утра, нужно «лечить» физическим трудом: он позволит отвлечься от негатива. Выходить из дома желательно только для того, чтобы подышать свежим воздухом, что позитивно отразится на самочувствии и душевном равновесии.
Луна предостерегает
Не стоит реагировать на критические замечания окружающих людей: сегодня как раз тот случай, когда они, как это часто случается, будут свидетельствовать о проблемах, существующих у них самих. Не стоит тратить все имеющиеся в наличии финансы: поскольку они понадобятся нам уже завтра, так что нужно оставить что-нибудь про запас. Встречу в друзьями, даже если она была запланирована заранее, также лучше перенести на несколько дней — сегодня вместо приятного общения мы рискуем получить ссору, переходящую в серьезный конфликт.
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