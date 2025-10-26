Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 27 октября

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня – 27 октября День, когда можно приступать к реализации проектов, подготовкой которых мы занимались в последнее время – 27 октября?

Луна рассказывает

День, когда дает о себе знать интуиция – с ее помощью можно найти ответы даже на самые сложные – и «зависшие» с прежних времен – вопросы.

Луна рекомендует

Можно планировать будущие проекты: благодаря прозорливости, которая будет свойственна нам в этот день, удастся составить максимально реальные и, одновременно, успешные планы. Решение профессиональных вопросов, без которых нельзя обойтись, желательно запланировать на первую половину дня, а вторую посвятить родным и близким людям, а также друзьям, с которыми давно не виделись.

Луна предостерегает

От активных действий, несмотря на начало рабочей недели, звезды рекомендуют воздержаться, все равно успехом они не увенчаются.