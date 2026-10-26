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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Время на прочтение
2 мин

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 27 октября

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 27 октября?

Луна рассказывает

День, когда все, что происходит с человеком или вокруг него, является отражением его мировоззрения в частности и отношения к жизни в целом.

Луна рекомендует

Важно обращать внимание на события этого дня и слова других людей: если из них вовремя сделать правильные выводы, то удастся исправить уже совершенные ошибки и не допустить новых. Также необходимо жить своим умом: прислушиваться к чужим советам нежелательно, особенно если нам будут активно их навязывать: тут важно понять, в чем состоит интерес того, кто это делает. Редкий дар красноречия, которым наградят нас звезды в этот день, позволит убедить в своей правоте даже самых упрямых и несговорчивых оппонентов, главное — не использовать свои способности кому-то во зло.

Луна предостерегает

Нежелательно отвечать агрессией на агрессию: нужно дать человеку почувствовать силу собственной злобы, «отзеркалив» ее, а для этого вполне достаточно просто не заметить его вызывающего поведения. Ни в какой ситуации не стоит считать, что высокая цель оправдывает низкие средства: возможно, сегодня это позволит добиться желаемого, но впоследствии мы пожалеем о своей неразборчивости. В общении с другими людьми необходимо соблюдать максимальную тактичность — в противном случае любое неосторожное слово может стать причиной серьезной обиды.

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