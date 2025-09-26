- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 63
- Время на прочтение
- 2 мин
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 27 сентября
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 27 сентября?
Луна рассказывает
День, когда особую силу приобретают слова, поэтому нужно максимально внимательно относиться к тому, что говоришь. Все, что будет сказано сегодня, тем или иным образом отразится на жизни как самого человека, так и тех, кто его окружает, поэтому необходимо говорить только хорошее — тогда оно в самое ближайшее время волшебным образом материализуется в жизни.
Луна рекомендует
Можно — разумеется, если это необходимо — начинать жизнь с чистого листа — зачеркнуть все, что нас огорчает, и начать писать свою историю набело, с учетом всех совершенных ранее ошибок. Эмоции необходимо держать под контролем всегда, но в этот день — особенно: велика вероятность того, что — под влиянием минуты — можно наговорить окружающим того, о чем впоследствии придется пожалеть.
Луна предостерегает
Звезды не рекомендуют тратить время на пустые разговоры и споры: учитывая мистические энергии дня, можно — вместо действительно важных моментов — привлечь в жизнь не самые значимые дела и вопросы.
Читайте также:
Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 22 по 28 сентября
Марс и Лилит в Скорпионе с 22 сентября по 4 ноября 2025: почему это опасный период и кому стоит быть начеку
Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 22-28 сентября
Лунный гороскоп на 22-28 сентября: рекомендации на каждый день недели