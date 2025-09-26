Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 27 сентября

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 27 сентября?

Луна рассказывает

День, когда особую силу приобретают слова, поэтому нужно максимально внимательно относиться к тому, что говоришь. Все, что будет сказано сегодня, тем или иным образом отразится на жизни как самого человека, так и тех, кто его окружает, поэтому необходимо говорить только хорошее — тогда оно в самое ближайшее время волшебным образом материализуется в жизни.

Луна рекомендует

Можно — разумеется, если это необходимо — начинать жизнь с чистого листа — зачеркнуть все, что нас огорчает, и начать писать свою историю набело, с учетом всех совершенных ранее ошибок. Эмоции необходимо держать под контролем всегда, но в этот день — особенно: велика вероятность того, что — под влиянием минуты — можно наговорить окружающим того, о чем впоследствии придется пожалеть.

Луна предостерегает

Звезды не рекомендуют тратить время на пустые разговоры и споры: учитывая мистические энергии дня, можно — вместо действительно важных моментов — привлечь в жизнь не самые значимые дела и вопросы.

