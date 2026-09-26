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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Время на прочтение
2 мин

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 27 сентября

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 27 сентября?

Луна рассказывает

Время радости и веселья, когда особенно важно избегать тоски и унынии, которые не просто испортят настроение — в это время они будут свидетельствовать о том, что у человека существуют ментальные — и, как следствие, жизненные — проблемы.

Луна рекомендует

Расслабленное состояние духа, которое мы ощутили накануне, продолжит влиять на нас, делая настроение хорошим, а взгляд на мир — оптимистичным. Можно посещать увеселительные мероприятия, ходить в гости и приглашать приятных нам людей — друзей и родных — в свой дом. Тем, чьи отношения с близким человеком Нахдятся на конфетно-букетной стадии, рекомендуется устраивать романтические встречи и ужины, в ходе которых можно признаваться в своих чувствах и делать соответствующие предложения — например, принимать решение о совестной жизни или о заключении брака.

Луна предостерегает

Нельзя терять контроля над своими поступками, что особенно ярко проявляется под влиянием алкоголя. Звезды не настаивают на полном отказе от него, но напоминают о необходимости соблюдения меры. Нельзя также пускаться в авантюры и рисковать — такое поведение может иметь неприятные последствия.

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