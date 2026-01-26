Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 27 января

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 27 января?

Луна рассказывает

Нынешний день, как правило, является удачным для всех, но особенно для тех, кто не побоится начать работу над новым — профессионально и финансово важным — проектом.

Луна рекомендует

Особое внимание необходимо обратить на так называемые земные дела — строительство и ремонт. Всеми возможными способами необходимо поддерживать в себе хорошее настроения — не стоит позволять людям и обстоятельствам испортить его.

Луна предостерегает

Нежелательно доверять незнакомым людям, даже если они будут выглядеть убедительными: велик риск того, что они окажутся мошенниками и обманут. Нельзя принимать важные решения, тщательно не продумав все детали и не взвесив существующие доводы «за» и «против».

