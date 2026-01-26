- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 106
- Время на прочтение
- 2 мин
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 27 января
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 27 января?
Луна рассказывает
Нынешний день, как правило, является удачным для всех, но особенно для тех, кто не побоится начать работу над новым — профессионально и финансово важным — проектом.
Луна рекомендует
Особое внимание необходимо обратить на так называемые земные дела — строительство и ремонт. Всеми возможными способами необходимо поддерживать в себе хорошее настроения — не стоит позволять людям и обстоятельствам испортить его.
Луна предостерегает
Нежелательно доверять незнакомым людям, даже если они будут выглядеть убедительными: велик риск того, что они окажутся мошенниками и обманут. Нельзя принимать важные решения, тщательно не продумав все детали и не взвесив существующие доводы «за» и «против».
Читайте также:
Нептун в Овне с 27 января 2026 до 23 марта 2039 года: что нас ждет этот период
Скопление 5 планет в Водолее с 23 января до 7 февраля 2026 года: что нас ждет в это время
Венера в Водолее с 17 января до 10 февраля 2026 года: что нас ждет в это время
Полнолуние во Льве 2 февраля 2026 года: что нас ждет в это особое время