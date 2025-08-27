- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 78
- Время на прочтение
- 2 мин
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 28 августа
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 28 августа?
Луна рассказывает
День, когда количество действий и усилий — прежде всего, в профессиональном плане — переходит в качество. Велика вероятность серьезных жизненных перемен, которые станут итогом собственных действий каждого человека. Также в это время также происходит внутренняя трансформация: человек начинает под другим углом зрения смотреть на привычные предметы и явления, что может привести к смене мировоззрения в целом.
Луна рекомендует
Приветствуются любые начинания — все они будут обречены на успех, так что важно, не теряя времени на раскачку, приступать к реализации самых сложных и многообещающих проектов.
Луна предостерегает
Нельзя сомневаться в правильности цели, которую мы перед собой поставили: в противном случае, энергия, которая предназначена для ее достижения, будет потрачена на переживания и беспокойство. Нельзя никого не обманывать: солгав один раз, мы попадем в опасную «воронку», которая будет затягивать нас все глубже и глубже, не давая вырваться из непрерывной цепи фальшивых слов и обещаний.
