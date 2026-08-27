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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
276
Время на прочтение
2 мин

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 28 августа

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 28 августа?

Луна рассказывает

День — даже в наше непростое время –предназначен для праздников. Меру веселья каждый волен определять для себя сам, но неизменным для всех является одно: важно соблюдать осторожность. В противном случае можно, потеряв контроль над собой, сказать или сделать что-то такое, за что, как минимум, уже завтра станет стыдно.

Луна рекомендует

Можно приступать к реализации давно запланированного проекта — столь же благоприятные для этого обстоятельства сложатся нескоро. Физические нагрузки в этот день чреваты травмами — их лучше избегать. Можно результативно тратить энергию, накопленную в течение предыдущего времени, главное — направить ее на созидание, а не на споры и конфликты с окружающими.

Луна предостерегает

Нельзя давать эмоциям даже малейшей возможности одержать верх над здравым смыслом — результатом может стать ссора с кем-то из близких, последствия которой придется долго расхлебывать. Особенно внимательными надо быть к окружающим нас людям: их поведение, слова и — главное! — оговорки позволят сделать выводы об их истинных — хороших или не очень — намерениях в отношении нас.

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