Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 28 декабря

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 28 декабря?

Луна рассказывает

День прощения обид, которые нам — вольно или невольно — наносли другие люди.

Луна рекомендует

Лучший способ избавиться от хандры и плохого настроения — и это логично в выходной — заняться домашними делами, причем теми, которые приносят нам удовольствие.

Луна предостерегает

Нежелательно общаться с незнакомцами, которые на первый взгляд могут показаться очень симпатичными и совершенно безобидными людьми, но в ходе общения окажутся обыкновенными мошенниками, цель которых — завладеть чужой собственностью. Также не стоит давать волю негативным эмоциям — они до добра не доведут.

