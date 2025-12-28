Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 29 декабря

Луна / © Credits

Реклама

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 29 декабря?

Луна рассказывает

Обстоятельства нынешнего дня благоприятны для любых начинаний — особенно это касается тех дел, которые по самым разным причинам до сих пор откладывались на потом — сейчас их время пришло.

Реклама

Луна рекомендует

В профессиональном отношении лучше действовать не по наитию, а согласно заранее — в начале дня, а еще лучше накануне — составленному плану, в противном случае придется постоянно отвлекаться то на одно, то на другое, запустив основное дело дня. Выплаты, которые возможны в этот день — гонорары или премии — не стоит тратить срезу же и без раздумий, в ближайшее время деньги понадобятся для серьезного приобретения.

Луна предостерегает

Никакой — даже самый важной и благородной — цели нельзя достигать при помощи непорядочных средств, со временем станет понятно, что такой подход себя не оправдал.

Читайте также: