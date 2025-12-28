- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 74
- Время на прочтение
- 2 мин
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 29 декабря
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 29 декабря?
Луна рассказывает
Обстоятельства нынешнего дня благоприятны для любых начинаний — особенно это касается тех дел, которые по самым разным причинам до сих пор откладывались на потом — сейчас их время пришло.
Луна рекомендует
В профессиональном отношении лучше действовать не по наитию, а согласно заранее — в начале дня, а еще лучше накануне — составленному плану, в противном случае придется постоянно отвлекаться то на одно, то на другое, запустив основное дело дня. Выплаты, которые возможны в этот день — гонорары или премии — не стоит тратить срезу же и без раздумий, в ближайшее время деньги понадобятся для серьезного приобретения.
Луна предостерегает
Никакой — даже самый важной и благородной — цели нельзя достигать при помощи непорядочных средств, со временем станет понятно, что такой подход себя не оправдал.
