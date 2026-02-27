- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 118
- Время на прочтение
- 2 мин
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 28 февраля
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 28 февраля?
Луна рассказывает
День мудрости, когда открываются тайные — и очень важные — знания касающиеся как окружающего мира, так и самих себя. В это время необходимо, образно говоря, думать о своей душе — ощутить духовное родство с человечеством, природой, мирозданием.
Луна рекомендует
Время идеально подходит для того, чтобы побыть наедине с собой: можно остаться дома, но лучше, если позволит погода выехать на природу или хот бы отправиться на прогулку в ближайший парк. Главное чувство, которое — по мнению звезд — нужно испытать в этот день — благодарность, и неважно, к кому она будет иметь непосредственное отношение — к людям или богу, главное — дать понять, что мы способны не только брать, но и отдавать.
Луна предостерегает
Нежелательно отправляться в поездки — особенно дальние и долговременные, они вряд и будут успешными, поэтому их лучше перенести на некоторое время. Также не стоит никуда спешить, поскольку в таком режиме можно наделать множество обидных ошибок, которые сложно будет исправить.
