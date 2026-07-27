Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 28 июля

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 28 июля?

Луна рассказывает

Нынешний день — прекрасное время для того, чтобы коренным образом изменить свою жизнь: главное — провести его так, как мы хотели бы провести всю свою последующую жизнь. Таким образом мы создадим своеобразную матрицу на астральном уровне, по которой и будет развиваться наше существование в ближайшее время.

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Луна рекомендует

Сил сегодня хватит даже на решение тех задач, которые раньше казались невыполнимыми, поэтому можно ставить перед собой любые — самые грандиозные цели: звезды сделают все для того, чтобы она сбылась, особенно, если мы сами приложим условия для ее достижения.

Луна предостерегает

Нельзя лениться и потакать своим слабостям — в таком случае преображения, на которое мы надеемся, не произойдет. Также очень опасно поддаваться азарту: так, споры или игры на деньги могут надолго лишить нас материальной прибыли. Нельзя отправляться в поездки — как командировки, так и путешествия: их результат окажется совсем не таким, на который мы рассчитываем.

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