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Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 28 июня
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 28 июня?
Луна рассказывает
День, в течение которого удача будет сопутствовать каждому из нас в самых разных жизненных сферах, но прежде всего — в личной жизни, что вполне логично в выходной день.
Луна рекомендует
Несмотря на выходной, не стоит тратить время и силы на домашние хлопоты: очень важно посвятить это время отдыху — побывать на природе, погулять в парке или просто поспать — уже завтра сэкономленная энергия нам понадобится.
За помощью и поддержкой в этот день нужно к друзьям: они не станут задавать лишних вопросов и тянуть время, а сразу же сделают всем, о чем мы их попросим.
Луна предостерегает
Мощный поток энергии, который в этот день снизойдет на землю, сделает людей не только невероятно трудоспособными, что в выходной день не так уж важно, но и чрезмерно эмоциональными, что приведет к перепадам настроения и повышенной конфликтности. Нужно избегать общения, без которого сегодня вполне можно обойтись — оно, с большой долей вероятности, приведет к ненужным ссорам.
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