Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 28 мая

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 28 мая?

Луна рассказывает

День, в течение которого нас может преследовать ощущение дежа-вю, когда будет казаться, что-то нечто подобное с нами уже случалось. События и люди, посланные нам в это время, вернутся в наше жизнь для того, чтобы мы смогли провести работу над совершенными ранее ошибками и их исправления.

Луна рекомендует

К работе над новым проектом можно приступать только в том случае, если будет завершен предыдущий, иначе недоделки будет мешать вам в работе, постоянно оттягивая назад. День также благоприятен для занятий хобби, которое принесет не только удовольствие, но и возможность рассмотреть его как бюджетообразующее занятие.

Луна предостерегает

Нельзя позволять былым обидам всплыть в отношениях с любимым человеком: тот факт, что они не были исчерпаны в свое время, дает основания опасаться, что они рассорят нас с ними сейчас. Не менее важно избегать серьезных физических нагрузок: в данный момент организм к ним не готов, поэтому вместо ожидаемой пользы напряжение принесет вред.

