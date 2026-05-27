Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 28 мая
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 28 мая?
Луна рассказывает
День, в течение которого нас может преследовать ощущение дежа-вю, когда будет казаться, что-то нечто подобное с нами уже случалось. События и люди, посланные нам в это время, вернутся в наше жизнь для того, чтобы мы смогли провести работу над совершенными ранее ошибками и их исправления.
Луна рекомендует
К работе над новым проектом можно приступать только в том случае, если будет завершен предыдущий, иначе недоделки будет мешать вам в работе, постоянно оттягивая назад. День также благоприятен для занятий хобби, которое принесет не только удовольствие, но и возможность рассмотреть его как бюджетообразующее занятие.
Луна предостерегает
Нельзя позволять былым обидам всплыть в отношениях с любимым человеком: тот факт, что они не были исчерпаны в свое время, дает основания опасаться, что они рассорят нас с ними сейчас. Не менее важно избегать серьезных физических нагрузок: в данный момент организм к ним не готов, поэтому вместо ожидаемой пользы напряжение принесет вред.
