Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 28 ноября

Луна

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 28 ноября?

Луна рассказывает

День, когда нами может овладеть темная космическая энергия, что приводит к злости, раздражительности и немотивированной агрессии.

Луна рекомендует

От влияния внешнего зла нужно «закрыться», отказавшись от общения с неприятными людьми и не покидая стен своего дома. Если такой возможности нет и выйти на улицу все-таки необходимо, нужно выставить дистанцию между собой и окружающими людьми, а еще лучше вообще сократить общение до минимума. Любое сновидение требует серьезного внимания и грамотного истолкования — оно может дать ответ на важный вопрос.

Луна предостерегает

Не стоит торопиться с согласием на предложение, которое вам могут сделать сегодня, еще лучше — и вовсе отказаться от предложных условий.

