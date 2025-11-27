- Дата публикации
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 28 ноября
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 28 ноября?
Луна рассказывает
День, когда нами может овладеть темная космическая энергия, что приводит к злости, раздражительности и немотивированной агрессии.
Луна рекомендует
От влияния внешнего зла нужно «закрыться», отказавшись от общения с неприятными людьми и не покидая стен своего дома. Если такой возможности нет и выйти на улицу все-таки необходимо, нужно выставить дистанцию между собой и окружающими людьми, а еще лучше вообще сократить общение до минимума. Любое сновидение требует серьезного внимания и грамотного истолкования — оно может дать ответ на важный вопрос.
Луна предостерегает
Не стоит торопиться с согласием на предложение, которое вам могут сделать сегодня, еще лучше — и вовсе отказаться от предложных условий.
