Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 28 ноября?

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Луна рассказывает

День, когда необходимо обращать внимание на знаки, которые будет посылать человеку Вселенная. Даже, казалось бы, незначительная деталь, на которую в другое время мы не обратили бы внимания, сегодня может иметь огромное значение — необходимо принять их к сведению.

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Луна рекомендует

Лень, которую почувствуют сегодня многие из нас, необходимо старательно преодолевать, в противном случае мы рискуем провести день впустую, о чем уже завтра пожалеем.

Луна предостерегает

Нельзя никого обманывать, даже если будет казаться, что ложь призвана помочь человеку: обнаружившись, она поставит нас в неприятное положение. Важно тщательно проверять информацию, которая будет поступать в это время: среди основного — достоверного — массива могут попасться фейковые факты, которые заставят нас совершить ошибку. В это время также нежелательно уезжать из дома — даже недальняя и непродолжительная поездка может таить в себе серьезные опасности.

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