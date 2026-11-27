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Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 28 ноября
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 28 ноября?
Луна рассказывает
День, когда необходимо обращать внимание на знаки, которые будет посылать человеку Вселенная. Даже, казалось бы, незначительная деталь, на которую в другое время мы не обратили бы внимания, сегодня может иметь огромное значение — необходимо принять их к сведению.
Луна рекомендует
Лень, которую почувствуют сегодня многие из нас, необходимо старательно преодолевать, в противном случае мы рискуем провести день впустую, о чем уже завтра пожалеем.
Луна предостерегает
Нельзя никого обманывать, даже если будет казаться, что ложь призвана помочь человеку: обнаружившись, она поставит нас в неприятное положение. Важно тщательно проверять информацию, которая будет поступать в это время: среди основного — достоверного — массива могут попасться фейковые факты, которые заставят нас совершить ошибку. В это время также нежелательно уезжать из дома — даже недальняя и непродолжительная поездка может таить в себе серьезные опасности.
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