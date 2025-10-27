ТСН в социальных сетях

Астрология
109
1 мин

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 28 октября

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 28 октября?

Луна рассказывает

День внутренней трансформации, когда человек меняется сам и пересматривает свои взгляды как на себя и свою деятельность, так и на мир в целом.

Луна рекомендует

Не только можно, с одной стороны, но и нужно признавать свои ошибки и извиняться за них, а с другой — прощать тех, кто признал свою вину и решил помириться. Принимая решение по важным вопросам, необходимо прислушиваться к советам интуиции: она сможет проанализировать все исходные данные и выдать нужный результат.

Луна предостерегает

Не стоит вступать в диспуты с коллегами и — особенно! — начальством: убедить их в том, что они неправы, все равно не удастся, как и вернуть массу потраченных на бесполезные дискуссии душевных сил

