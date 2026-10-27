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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Время на прочтение
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Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 28 октября

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 28 октября?

Луна рассказывает

День отличает мощная негативная энергетика, когда жизнь может посылать человеку самые разные испытания, наша цель — выдержать их, не сломавшись.

Луна рекомендует

Главная опасность в это время — поддаться своей слабости или чужому давлению и поступить не так, как собирался изначально. Раскаяние у людей, изменивших себе или предавших свою мечту, наступит очень быстро, но исправить что-либо в большинстве случаев будет поздно, а то и вообще невозможно.

Луна предостерегает

Принимая важное решение, не стоит ориентироваться на мнение других людей, даже если речь идет о родных и друзьях: конечно, можно их выслушать, но окончательное слово — и ответственность — все-таки звезды возлагают на каждого из нас. Встречу с друзьями лучше отложить: сегодня во время общения может вспыхнуть конфликт, который испортит не только встречу, но и отношения в целом. Вообще по отношению к людям, которые в это время могут появиться рядом с нами, нужно быть максимально бдительными и осторожными: исходящую от них опасность трудно оценить сразу, а вред они могут нанести серьезный.

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