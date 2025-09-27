- Дата публикации
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 28 сентября
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 28 сентября?
Луна рассказывает
День, когда любые начинания — даже те, что до сих пор казались недостижимыми — окажутся по плечу. В воскресенье они, скорее всего окажутся бытовыми или хозяйственными. В справедливости пословицы «как аукнется, так и откликнется» нам доведется убедиться на собственном опыте: на доброе дело окружающие ответят добром, а на злое — увы! — злом.
Луна рекомендует
Важно воспользоваться выпавшим счастливым шансом и приступить к осуществлению проекта, который долгое время находился на стадии разработки. Теперь же несбыточное станет реальным, главное — понимать, какой именно цели хочется достичь.
Луна предостерегает
Ни в коему случае нельзя обманывать близкого человека — ни в мелочах, ни в серьезных вопросах: ложь очень быстро обнаружится, и восстановить отношения в их прежнем виде уже не удастся.
