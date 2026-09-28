Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 29 сентября

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 29 сентября?

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Луна рассказывает

День «дьявольской» энергетики, когда очень важно соблюдать осторожность во всех сферах нашей жизни и деятельности. Витающее в воздухе напряжение может вспыхнуть в любой момент, достаточно будет одной-единственной «искры» в виде неосторожного слова или косого взгляда.

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Луна рекомендует

Астрологи рекомендуют всем без исключения не покидать стен родного дома — только так можно будет избежать неприятностей, которые гарантировано ожидают нас за его порогом. Если по какой-то — понятной и уважительной во вторник — причине совсем отказаться от выхода на улицу не удастся, нужно хотя бы, не отвлекаясь на сопутствующие процессы (особенно разговоры с окружающими), сделать все необходимое и как можно быстрее вернуться домой.

Луна предостерегает

Главная опасность этого времени — обмануть самих себя, возомнив себя теми, кем на самом деле не являемся. В таком состоянии можно совершить поступки, о которых очень быстро придется пожалеть. Совершая любой поступок или принимая важное решение, необходимо опасаться спонтанности: нужно тщательно проанализировать ситуацию, найти все присущие ей «плюсы» и «минусы», просчитать возможные риски и только после этого — действовать.

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