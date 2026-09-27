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Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 28 сентября
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 28 сентября?
Луна рассказывает
Не самый лучший день для начала рабочей недели, но другого у звезд для нас сегодня нет. Как правило, он делает нас слабыми, подневольными, послушными и подвластными чужому мнению. Под чужим влиянием, которое иначе как наваждением не назовешь, мы склонны принимать решения, о которых впоследствии будем жалеть.
Луна рекомендует
Повышенное внимание нужно уделять родителям и детям — тем, кому мы нужны больше всего. Особенно важно объяснить им, что не стоит доверять малознакомым — или вовсе незнакомым — людям, особенно, если последние в разговоре будут затрагивать тему денег.
Луна предостерегает
Неприятные открытия, ожидающие нас в этот день, связаны с людьми, которых, как нам кажется, мы хорошо знаем. Сброшенные маски могут принести нам разочарование, но — после спокойного размышления — станет понятно, что это событие случилось вовремя: хватит доверять тем, кто нас обманывает. С остальными — теми, кто сегодня будет демонстрировать странное — возможно, даже неадекватное поведение, не стоит конфликтовать и накалять отношения — уже завтра отношения с ними наладятся.
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