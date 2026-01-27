Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 28 января

Луна / © Credits

Реклама

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 28 января?

Луна рассказывает

День, когда любой процесс гораздо важнее результата, поэтому концентрироваться нужно именно на нем. Звезды рекомендуют нам получать удовольствия от рабочего процесса, не думая при этом о конечном итоге: ниже своего профессионального уровня мы — даже при большом желании — опуститься не сможем.

Реклама

Луна рекомендует

Можно приступать к реализации важных профессиональных проектов, отправляться в командировки и путешествия.

Луна предостерегает

От финансовых операций, особенно если речь идет о крупных суммах, лучше отказаться — вместо прибыли легко можно будет получить убыток. Нежелательно также бросать на полдороге начатые ранее дела — вернуться к ним уже не удастся.

Читайте также: