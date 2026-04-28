Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 29 апреля

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 29 апреля?

Луна рассказывает

День, когда важно быть готовым к встрече с прошлым, которое может дать о себе знать в любой момент. Как правило, события или люди из былой жизни не только приносят нам приятные воспоминания, но и позволяют разорвать круг повторяющихся событий или закрыть ситуацию, которая не была завершена ранее. В результате события дня окажутся по-настоящему судьбоносными: от того, что произойдет сегодня, во многом будет зависеть наша жизнь в будущем.

Луна рекомендует

День благоприятен для принятия важного решения, о котором мы подумывали давно — тянуть с ним и дальше смысла не имеет. Можно заниматься рутинными и монотонными делами, которые мы считаем неинтересными, а потому все время откладывали их на потом — сегодня они не вызовут у нас раздражения.

Луна предостерегает

Необходимо отказаться от воспоминаний, которые вызывают не самые приятные ощущения: власти над нами они уже не имеют, поэтому нельзя позволять им тянуть из нас энергию, необходимую для важных дел. Также не стоит что-либо доказывать окружающим: убедить их в своей правоте все равно не удастся, а вот к серьезному конфликту привести может.

