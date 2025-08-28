ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 29 августа

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Мила Королева
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 29 августа?

Луна рассказывает

День, когда можно бороться с несправедливостью и помогать окружающим — как в профессиональной, так и в личной жизни.

Луна рекомендует

Любой поступок должен быть продиктован добрыми побуждениями, иначе придется очень быстро узнать, как работает закон бумеранга: зло разрушит не только отношения с людьми, против которых оно направлено, но и жизненное благополучие в целом. В отношениях с людьми нужно проявлять доброжелательность, милосердие и великодушие принесут ощутимую пользу: вполне возможно, что кто-то из облагодетельствованных нами людей захочет нас отблагодарить. Можно — и нужно — проявлять инициативу: в этот день она — лучший способ презентовать перед начальством свои способности, обиться его одобрения и, как следствие, благоволения — как морального, так и материального.

Луна предостерегает

Нежелательно проявлять скромность — она, как известно, является кратчайшим путем к неизвестности и сегодня помешает достичь успеха во всех сферах жизни.

